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В Госдуму внесен законопроект о расширении обязательства компенсационного фонда дольщиков
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В Госдуму внесен законопроект о расширении обязательства компенсационного фонда дольщиков 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о распространении механизма возмещений из профильного компенсационного фонда на всех обманутых дольщиков жилищного строительства. Соответствующий документ опубликован в парламентской базе.
«Закон (О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ — прим. Агентства «Москва») распространяет свое действие лишь на те объекты долевого строительства, первый договор участия долевого строительства в которых был заключен после вступления указанного Федерального закона в силу. Указанная несправедливость представляется вопиющим примером нарушения принципа равенства прав граждан перед законом, а также является катализатором социальной напряженности ввиду публичного отказа со стороны государства решать проблемы указанных групп граждан-участников долевого строительства на равных условиях», — говорится в пояснительной записке.
В связи с этим вносимым законопроектом предлагается осуществлять выплату возмещения вне зависимости от уплаты застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд по договорам участия в долевом строительстве граждан, а также вне зависимости от даты заключенного договора.
Также документом предполагается — в случае недостаточности в текущем финансовом году средств компенсационного фонда — финансировать из средств федерального бюджета выплаты дольщикам и мероприятия по завершению строительства объектов незавершенного строительства.
«Таким образом, проект настоящего федерального закона устанавливает равные права по получению возмещения в случае нарушения прав граждан со стороны застройщиков для всех граждан — участников долевого строительства вне зависимости от даты заключения договора участия в долевом строительстве, а также любых иных обстоятельств», — подчеркивают авторы инициативы.
Кроме того, по мнению депутатов, вводимое законопроектом обеспечение финансовой стабильности компенсационного фонда за счет средств федерального бюджета повысит уровень доверия граждан к институту долевого строительства и будет являться стимулом для приобретения жилья.
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