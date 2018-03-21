Ещё
В Тутаеве управдома заставили вернуть жильцам почти два миллиона, потраченные на ремонт крыши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тутаеве управдома заставили вернуть жильцам почти два миллиона, потраченные на ремонт крыши 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Прокуроры Ярославской области выяснили, что управляющая компания в Тутаеве незаконно списала со счёта дома 1 миллион 900 тысяч.
В декабре 2016 года в многоквартирном доме сделали капитальный ремонт крыши, системы газоходов и вентиляции. Работы приняла управляющая компания и заплатила за это 1,9 миллиона со счёта, на который жильцы перечисляли деньги на ремонт и содержание жилья. Вот только и работы, и их оплату провели без разрешения жильцов.
— Управляющей компанией допущено нецелевое использование средств собственников многоквартирного дома, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Это нарушает права жителей дома на полное и своевременное исполнение обязательств по содержанию и текущему ремонту.
Прокуроры направили в суд материалы проверки и исковое заявление с требованием признать действия управляющей компании незаконными и вернуть деньги, списанные с лицевого счёта дома.
В Ярославле сотрудницу «Центра социальных выплат» обвиняют в том, что она создала преступную группировку и присвоила 2 миллиона 600 тысяч из бюджета.
76.ru: последние новости
Газовики проверят оборудование в квартирах ярославцев в выходные На 55 метров ниже, пожалуйста: из колеса обозрения требуют сделать колёсико Покажем Грудинину пример: 76.ru «сбрил» усы 10 известным ярославцам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об уходе Лаврова87
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ201
Путин занялся «списком Собчак»74
Россия закрыла границу для грузов с Украины145
Пенсии россиян будут считать по-новому148
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение