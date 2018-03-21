В Прикамье проходит конкурс на разработку требований к виду киосков

Минстрой Пермского края объявил конкурс на разработку требований к внешнему виду киосков и павильонов.

Как рассказали в ведомстве, конкурсанты должны предложить типовые архитектурные решения внешнего вида таких объектов. В конкурсе могут участвовать физические лица, достигшие 18 лет, юридические лица, а также объединения указанных лиц.

Приём заявок продлится до 6 апреля (до 13.00). С 9 по 13 апреля планируется подвести итоги конкурса. Победителя ждёт премия 100 тысяч рублей. Участники, занявшие второе и третье места, получат соответственно 65 тысяч и 35 тысяч рублей. Подробнее с требованиями к проектам можно ознакомиться на сайте регионального Минстроя

Отметим, что 21 марта на заседании краевого правительства рассмотрели вопрос развития торговли в Прикамье и приняли нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в регионе. Так, нормативы установили на стационарные торговые объекты, нестационарные торговые объекты, реализующие сельхозпродукцию, печатную продукцию, со специализацией «Общественное питание», торговые места на розничных рынках и объекты местного значения.

По данным на 1 января этого года фактическая обеспеченность торговыми площадями по каждой категории превышает значение утверждённых нормативов минимальной обеспеченности.