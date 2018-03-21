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В Свердловской области построили в полтора раза больше новостроек, чем в прошлом году
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В Свердловской области построили в полтора раза больше новостроек, чем в прошлом году 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, с начала года в Свердловской области было введено 247 тысяч квадратных метров жилья. Первое место по вводу жилья занимает Екатеринбурга, в котором появилось 783 квартиры общей площадью 45 тысяч квадратных метров, а также города-спутники: Сысерть, Первоуральск, Березовский и Верхняя Пышма. Также в десятку попала Ревда и Нижний Тагил. Не считая Березовского, все города превзошли свои показатели за прошлый период. Стоит отметить, что рост произошел преимущественно за счет индивидуального жилищного строительства.
«Строительный комплекс Свердловской области развивается достаточно стабильно и динамично. Предпосылок к тому, что у нас будут возникать «упаднические» настроения в сфере строительства жилья нет. На протяжении последних шести лет мы наблюдаем планомерный рост показателей», — говорит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
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