Участок земли в Балаклаве вернули Севастополю

Арбитражный суд Севастополя обязал фирму «Техническое агентство „Наутилус“ вернуть городу земельный участок площадью 20,97 га в Балаклаве, сообщает ForPost.

В декабре 2007 года Севастопольская городская государственная администрация передала ООО „Техническое агентство „Наутилус“ участок на склоне Балаклавской бухты в долгосрочную аренду, относящийся к землям особо охраняемых территорий.

По данным публичной кадастровой карты России, участок на Таврической улице, 15 предназначен „для строительства и обслуживания гостинично-рекреационного комплекса и яхт-клуба“. Кадастровая стоимость этой земли составляет 1 миллиард 756 тысяч рублей.

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя обратился в суд с иском о расторжении договора аренды с „Техническим агентством „Наутилус““ и возврате участка в пользование города. Арбитражный суд 19 марта полностью удовлетворил иск городских властей.