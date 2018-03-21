К застройке территории старого ростовского аэропорта подключатся федералы

— Игорь Шувалов поручил скорректировать постановление федерального правительства о реновации территорий. Речь идет об освоении бывшего аэропортового комплекса. Такой мощный проект должен быть проектом федерального значения. В него вложат 200 миллиардов рублей. Нужны инженерная инфраструктура, дороги, выход на М-4 «Дон». Предстоит серьезная работа, чтобы из этого кусочка города в итоге появилось то, что мы назовем «Новым Ростовом». Это будет совершенно новое качество городского пространства. И за пять лет такие территории не осваиваются, — сказал Василий Голубев.

Общая площадь нового района составит 350 га, здесь будет построено около 4 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 8 школ, 20 детских садов, 4 поликлиники, парки и детские площадки, музей и выставочные залы. Взлетную полосу превратят в центральный бульвар. Сдачу первых домов запланировали на 2021 год.