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К застройке территории старого ростовского аэропорта подключатся федералы
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К застройке территории старого ростовского аэропорта подключатся федералы 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Освоение территории старого аэропорта Ростова станет проектом федерального значения. Такое поручение дал первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
— Игорь Шувалов поручил скорректировать постановление федерального правительства о реновации территорий. Речь идет об освоении бывшего аэропортового комплекса. Такой мощный проект должен быть проектом федерального значения. В него вложат 200 миллиардов рублей. Нужны инженерная инфраструктура, дороги, выход на М-4 «Дон». Предстоит серьезная работа, чтобы из этого кусочка города в итоге появилось то, что мы назовем «Новым Ростовом». Это будет совершенно новое качество городского пространства. И за пять лет такие территории не осваиваются, — сказал Василий Голубев.
Общая площадь нового района составит 350 га, здесь будет построено около 4 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 8 школ, 20 детских садов, 4 поликлиники, парки и детские площадки, музей и выставочные залы. Взлетную полосу превратят в центральный бульвар. Сдачу первых домов запланировали на 2021 год.
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