В Клину более 50 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры весной 2018 г

Более 50 семей переселенцев из аварийного жилья весной 2018 года получат квартиры в новом доме поселения Решетниково в подмосковном Клину, сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Алена Сокольская

«В Решетникове в начале апреля планируется сдать в эксплуатацию четырехэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья. В новом доме квартиры получат 54 семьи из Решетникова и Санькова. Строительство дома вела клинская фирма «Тера-Производство», — сказала Сокольская.

По ее словам, на сегодняшний день дом подключен к системам отопления, электроснабжения, канализации, водоснабжения. Также в доме завершены отделочные работы. Подрядчикам осталось провести благоустройство придомовой территории и установить детскую площадку.

«Из бюджета Решетниковского территориального округа на покупку квартир для переселенцев было затрачено более 73 миллионов рублей», — отметила Сокольская.