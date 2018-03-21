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В Клину более 50 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры весной 2018 г
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В Клину более 50 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры весной 2018 г 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Более 50 семей переселенцев из аварийного жилья весной 2018 года получат квартиры в новом доме поселения Решетниково в подмосковном Клину, сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Алена Сокольская.
«В Решетникове в начале апреля планируется сдать в эксплуатацию четырехэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья. В новом доме квартиры получат 54 семьи из Решетникова и Санькова. Строительство дома вела клинская фирма «Тера-Производство», — сказала Сокольская.
По ее словам, на сегодняшний день дом подключен к системам отопления, электроснабжения, канализации, водоснабжения. Также в доме завершены отделочные работы. Подрядчикам осталось провести благоустройство придомовой территории и установить детскую площадку.
«Из бюджета Решетниковского территориального округа на покупку квартир для переселенцев было затрачено более 73 миллионов рублей», — отметила Сокольская.
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