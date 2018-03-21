Бизнес-центр в составе гостинично-делового комплекса на территории «ЗИЛ» введен в эксплуатацию

На территории бывшей промзоны « ЗИЛ » введен в эксплуатацию бизнес-центр, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди гостинично-делового комплекса на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) на юге Москвы . Комплекс расположен по адресу: ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2 (Даниловский, ЮАО). Здание представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из 3-13-этажной гостиницы и 5-6-7-этажного делового центра. Здания будут соединены 1-2-этажной торговой галереей. Общая площадь комплекса — 36,2 тыс. кв. м. Здесь разместятся торговая часть, офисная и гостиничная», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко

Он уточнил, что в рамках первой очереди строительства введено семиэтажное здание делового центра площадью 12,8 тыс. кв. м. «На соседней площадке уже начались подготовительные работы по сооружению гостиницы и торговой галереи. Бывшая промзона ЗИЛ постепенно преображается. Здесь будет удобно не только жить, но и работать, заниматься спортом, проводить свободное время, отдыхать», — сказал О. Антосенко.

Гостинично-деловой комплекс расположен на территории спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд». Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Управляющая компания „ТЭН-Девелопмент“ Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости „Актив-ПремьерТраст“.