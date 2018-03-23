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Мэр Красноярска отменил строительство «лишней» высотки
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Мэр Красноярска отменил строительство «лишней» высотки 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мэр Красноярска отменил строительство «лишней» высоткиРазрешение на строительство было выдано в 2016 году. На этом участке, единственном свободном в микрорайоне, целесообразнее было бы построить школу, садик или поликлинику, тем более с учетом довольно плотной застройки микрорайона. Но проект планировки территории, в котором как раз и должны учитваться такие моменты, не был утвержден. Это поволило застройщику получить разрешение на строительство очередной многоэтажки.
«Департамент градостроительства Красноярска провел проверку, по результатам которой установлено, что при проектировании жилого дома № 4 использовались недостоверные данные о резерве мест в школах и дошкольных учреждениях. Главное управление образования подтвердило, что количество воспитанников и учащихся в существующих школах и детских садах в Солнечном уже превышает нормативные показатели. Чтобы не допустить дальнейшей застройки микрорайона жильем, не обеспеченным социальной инфраструктурой, разрешение на строительство указанного дома по поручению главы города отменено», — рассказал замглавы города Олег Животов.
Застройщику предложено разработать проект планировки территории 3-го микрорайона и рассмотреть возможность строительства на этой территории школы или детсада.
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