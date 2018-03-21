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Застройщики Подмосковья теперь могут подать ежеквартальную отчетность в электронном виде
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Застройщики Подмосковья теперь могут подать ежеквартальную отчетность в электронном виде 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Еще один онлайн-сервис для застройщиков заработал в Подмосковье, теперь наряду с подачей в электронном виде заявления на выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ участники строительства могут подать ежеквартальную отчетность, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
Новый электронный сервис доступен для застройщиков на региональном портале госуслуг (РПГУ). Если ранее заявитель направлял ежеквартальную отчетность застройщика по почте с сопроводительным письмом или привозил в уполномоченный орган на бумажном носителе, теперь подать документы можно онлайн.
«Все, что снижает административные барьеры, идет на пользу застройщикам. Сервис запущен, первые процедуры уже пошли. Там же, на портале госуслуг, заявитель может отследить ход обработки своего обращения», — сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев.
Застройщик должен ежеквартально предоставлять в Главгосстройнадзор Подмосковья отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Срок проверки документов — 50 рабочих дней.
Электронные сервисы были разработаны и внедрены с целью снижения административных барьеров в строительстве.
«Двадцать второго марта в 14:00 Главгосстройнадзор проведет вебинар для застройщиков по вопросу осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области», — добавляется в сообщении.
Регистрация на вебинар открыта на сайте Главгосстройнадзора.
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