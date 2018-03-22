Более 1,8 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года

Свыше 1,8 тыс. документов в электронном виде поступило в Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства. «С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области поступило 1 тыс. 839 документов в электронном виде», — говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева, с января 2018 г. в управление поступило 173 извещения о начале строительства (реконструкции) объектов, 115 извещений об окончании строительства, 104 заявления о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы.

В Главгосстройнадзоре добавили, что в настоящее время через портал застройщики могут подать в надзорное ведомство 12 различных документов.