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Более 250 тыс. кв. м коммерческой недвижимости Подмосковья введено в эксплуатацию в январе-феврале
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Более 250 тыс. кв. м коммерческой недвижимости Подмосковья введено в эксплуатацию в январе-феврале 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
За два месяца 2018 г. в Московской области введено в эксплуатацию более 250 тыc. кв. м коммерческой недвижимости, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«С начала 2018 г. в Московской области было введено в эксплуатацию 254 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Среди общего объема нежилых площадей 106 тыс. кв. м введено из числа объектов общественного назначения. Хорошие показатели ввода также у производственных, логистических и административных помещений», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина.
По его словам, лидерами по вводу нежилья среди муниципальных образований стали городской округ Подольск, в котором построено более 35 тыс. кв. м, на втором месте Ленинский муниципальный район, где введено в эксплуатацию свыше 34 тыс. кв. м нежилья, третье место занял городской округ Мытищи, в котором возведено более 28 тыс. кв. м коммерческих площадей.
Уточняется, что высокий уровень интереса бизнес-сообщества к реализации коммерческих проектов на территории Подмосковья во многом обусловлен оптимизацией административных процедур для получения градостроительной документации застройщиками, нацеленной на безбарьерное коммерческое строительство в Подмосковье.
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