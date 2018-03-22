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Мэрия выставила на торги участок у Бугринского моста — там можно построить новый ТЦ
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Мэрия выставила на торги участок у Бугринского моста — там можно построить новый ТЦ 

ngs.ru 43 минуты назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска объявили аукцион на право аренды участка рядом с развязкой Бугринского моста — сообщение появилось 22 марта на сайте мэрии.
По документам торгов площадь участка, который расположен между зданиями на улице Большевистской, 276/1 и 274 к6, — больше 12,8 тысячи кв. м, на нём можно построить торговый или торгово-развлекательный центр, а также банк или гостиницу.
При этом площадь здания может превышать 5 тысяч кв. м, а высота достигать 30 этажей.
Мэрия готова сдать участок в аренду для строительства на 3 года, минимальная стоимость аренды — 4,85 миллиона рублей в год. Аукцион на право аренды назначен на 26 апреля.
Смену рекомендованного вида использования земли городские власти согласовали осенью прошлого года — раньше он был предназначен для строительства административных зданий, выставочных центров и помещений техобслуживания.
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