Мэрия выставила на торги участок у Бугринского моста — там можно построить новый ТЦ

Власти Новосибирска объявили аукцион на право аренды участка рядом с развязкой Бугринского моста — сообщение появилось 22 марта на сайте мэрии.

По документам торгов площадь участка, который расположен между зданиями на улице Большевистской, 276/1 и 274 к6, — больше 12,8 тысячи кв. м, на нём можно построить торговый или торгово-развлекательный центр, а также банк или гостиницу.

При этом площадь здания может превышать 5 тысяч кв. м, а высота достигать 30 этажей.

Мэрия готова сдать участок в аренду для строительства на 3 года, минимальная стоимость аренды — 4,85 миллиона рублей в год. Аукцион на право аренды назначен на 26 апреля.

Смену рекомендованного вида использования земли городские власти согласовали осенью прошлого года — раньше он был предназначен для строительства административных зданий, выставочных центров и помещений техобслуживания.