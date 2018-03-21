Госинспекция по недвижимости: Количество неоплаченных штрафов в Москве за пять лет снизилось на 13%

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

«За пять лет количество неоплаченных штрафов снизилось на 13%. В 2012 г. штрафы оплачены по 72% административных дел, в 2017 г. — в 85% случаев. Сегодня нарушители стараются оплачивать штрафы своевременно», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров , слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, это произошло, в частности, из-за информационно-профилактической работы. «При рассмотрении административных дел нарушителя информируют о порядке оплаты штрафов и дают памятку-инструкцию о добровольной оплате штрафа и последствиях несвоевременной оплаты. До истечения срока, отведенного на оплату штрафа, Госинспекция по недвижимости напоминает о наличии имеющейся задолженности по SMS», — добавляется в тексте.