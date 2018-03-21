В Ростовской области построят поселок для многодетных семей

Об этом в ходе межведомственного совещания в правительстве региона рассказал заместитель донского губернатора Сергей Сидаш . На нем присутствовали представители инициативных групп многодетных семей, получивших земельные участки.

Право на бесплатное получение земли для строительства жилья таким семьям дает областной закон 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области ». Сейчас в муниципалитетах региона проводится работа по межеванию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой. В рамках программы участки получили уже 16 тыс. многодетных семей, в том числе 3,3 тыс. — в прошлом году.

По словам Сергея Сидаша, условия для комфортного проживания можно создать только при совместной работе отраслевых министерств, ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов. По его словам, на выбранном участке можно в сжатые сроки создать всю необходимую инфраструктуру, также найдены решения по включению территорий в дорожную систему района.