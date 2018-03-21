Ещё
В Ростовской области построят поселок для многодетных семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области построят поселок для многодетных семей 

Деловое сообщество 4 часа назад
Об этом в ходе межведомственного совещания в правительстве региона рассказал заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. На нем присутствовали представители инициативных групп многодетных семей, получивших земельные участки.
Право на бесплатное получение земли для строительства жилья таким семьям дает областной закон 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Сейчас в муниципалитетах региона проводится работа по межеванию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой. В рамках программы участки получили уже 16 тыс. многодетных семей, в том числе 3,3 тыс. — в прошлом году.
По словам Сергея Сидаша, условия для комфортного проживания можно создать только при совместной работе отраслевых министерств, ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов. По его словам, на выбранном участке можно в сжатые сроки создать всю необходимую инфраструктуру, также найдены решения по включению территорий в дорожную систему района.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству построенного жилья До июля в Аксае построят спортивный комплекс с бассейном Акробата из цирка Запашного, сорвавшегося с высоты, не довезли до Ростова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об уходе Лаврова92
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ203
Путин занялся «списком Собчак»73
Россия закрыла границу для грузов с Украины143
Пенсии россиян будут считать по-новому148
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение