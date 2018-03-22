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Количество проектов бизнес-класса «под ключ» выросло в 2 раза
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Количество проектов бизнес-класса «под ключ» выросло в 2 раза 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Как сообщают эксперты компании «Метриум», за последние три года доля комплексов бизнес-класса с квартирами «под ключ» увеличилась почти в два раза. А если брать увеличение комплексов бизнес-класса с апартаментами, то здесь фиксируется увеличение в четыре раза.
Интересно, что такой динамики не наблюдается ни в одном из сегментов столичной недвижимости. По данным компании, в конце 2014 года на первичном рынке столичной недвижимости было представлено 64 жилых комплекса бизнес-класса. Только в трех или 4,7% из них предлагались квартиры с отделкой.
А вот если брать итоги прошлого года, то новостроек бизнес-класса, в которых есть жилье с финишной отделкой, было в продаже 9,1%. Таким образом, за три года доля проектов, в которых можно приобрести квартиру «под ключ» увеличилась почти в два раза.
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