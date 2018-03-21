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Молодые люди от 25 до 35 лет являются основными покупателями квартир в новой Москве
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Молодые люди от 25 до 35 лет являются основными покупателями квартир в новой Москве 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Покупателями квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов все чаще становятся молодые люди и молодые семьи, средний возраст покупателей составляет от 25 до 35 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.
«Согласно исследованию, которое провели специалисты группы компаний «А101», почти половина покупателей квартир в жилых комплексах этого девелопера — это люди в возрасте от 25 до 35 лет», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, у другого крупного девелопера — компании «Инвесттраст» — примерно такая же картина: 44% — это покупатели 26-35 лет, еще 6% — это совсем молодые люди от 18 до 25 лет.
«Есть еще одна интересная, на мой взгляд, тенденция. Как выяснили в компании «А101», 53% потенциальных покупателей планируют переехать в ТиНАО из соседних столичных административных округов — Юго-Западного и Южного, а также из Московской области, причем, из считающегося престижным ЮЗАО — более 26%», — подчеркнул Жидкин.
Он отметил, что подавляющее большинство покупателей приобретают квартиры в новостройках ТиНАО исключительно для проживания там — таких порядка 90%.
«Примечательно, что 5% помимо квартир еще приобретают сразу же и коммерческие помещения для создания в них собственного бизнеса», — заключил глава департамента.
В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы за январь и февраль 2018 года введено в эксплуатацию свыше 40 тысяч квадратных метров недвижимости, около 90% из этого количества — жилье.
Всего в новой Москве в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров недвижимости.
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