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Жилой дом на 342 квартиры в Мытищах получил заключение о соответствии техрегламентов
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Жилой дом на 342 квартиры в Мытищах получил заключение о соответствии техрегламентов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) жилому дому на 342 квартиры в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.
«ЗОС выдано жилому дому (корп. №63), расположенному по адресу: городской округ Мытищи, 2-й Красноармейский пер. Дом готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал Р. Тагиев.
В пресс-службе пояснили, что в 18-этажном доме расположены 342 квартиры (однокомнатных — 152, двухкомнатных — 136, трехкомнатных — 50, квартир улучшенной планировки — четыре), жилой площадью 20 тыс. 288 кв. м. Общая площадь новостройки составляет 29 тыс. 210 кв. м. На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.
Уточняется, что финансирование строительства происходило за счет средств инвестора. Застройщиком объекта является ООО «Коопстрой».
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