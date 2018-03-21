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Поселок для многодетных семей построят в Ростовской области
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Поселок для многодетных семей построят в Ростовской области 

РИА Недвижимость 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Пилотный проект по строительству поселка для многодетных семей будет реализован в Аксайском районе Ростовской области в ближайшие годы, сообщает правительство региона.
Согласно областному закону, многодетные малообеспеченные семьи имеют право бесплатно получить землю под строительство жилья. С начала реализации программы участки уже получили около 16 тысяч многодетных семей области, из них 3326 — в 2017 году.
"На сегодняшний день прорабатывается решение о реализации в Аксайском районе проекта по строительству поселка для многодетных семей, получивших земельные участки на территории района", — сказал замгубернатора Сергей Сидаш на совещании, посвященном этой теме.
Он отметил, что выбранный для реализации проекта участок позволяет в достаточно короткие сроки создать всю необходимую внешнюю и внутрипоселковую инфраструктуру. Так, прорабатывается возможность обеспечения территории электроэнергией, присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, построенным в рамках реализации проекта аэропортового комплекса «Платов».
На сегодняшний день представители инициативных групп многодетных семей поддержали решение о реализации проекта, теперь предстоит его детальная проработка, определение стоимости работ и источников финансирования.
РИА Недвижимость: последние новости
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