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На реконструкцию Ленинградского и зарплаты педагогам деньги перекинут с «Развития города Архангельска»
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На реконструкцию Ленинградского и зарплаты педагогам деньги перекинут с «Развития города Архангельска» 

29.ru 5 часов назад
Фото: 29.ru
Часть средств на реконструкцию Ленинградского проспекта и рост зарплаты педагогам в бюджете столицы Поморья появятся за счет сокращений расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие города Архангельска». Такое решение депутаты гордумы приняли в среду.
— Увеличены основные характеристики бюджета, в том числе на реконструкцию Ленинградского проспекта от улицы Первомайской до Смольного Буяна на 2018 год на 7 миллионов рублей, на 2019 — на 97 миллионов 941 тысячу рублей, — пояснила директор департамента финансов администрации Архангельска Мария Новоселова. Планируется выделить средства и на строительство детского сада на 280 мест в Майской Горке в размере 2,6 миллиона рублей в этом году, и в 2019 — на 3,6 миллиона рублей. Согласно поправкам в городской бюджет, будет увеличен фонд оплаты труда муниципальным служащим. Это связано с увеличением МРОТ с 1 января до 9 489 рублей и с 1 мая — до 11 163 рублей. Кроме того, планируется в связи с указом президента увеличить среднюю заработную плату педагогических работников муниципальных учреждений допобразования до 35 561 рубля.
Поправку депутата Васильева о выделении дополнительных средств на детский сад на улице Дачной отклонили 13 депутатов. — Предлагаю увеличить ассигнования детсаду 104 на улице Дачной. Замену оконных блоков, установку системы видеонаблюдения, электронный замок на калитку. 2 миллиона 41 тысяча рублей. Но сумма может уменьшиться после торгов, сейчас нет сметы, есть только коммерческие предложения. Им это важно, на территорию заезжают жители, там свободный доступ. Вопрос безопасности детей — один из самых важных, прошу поддержать, — предложил Вячеслав Васильев. Против выступили 13 человек.
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