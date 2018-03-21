На реконструкцию Ленинградского и зарплаты педагогам деньги перекинут с «Развития города Архангельска»

Часть средств на реконструкцию Ленинградского проспекта и рост зарплаты педагогам в бюджете столицы Поморья появятся за счет сокращений расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие города Архангельска». Такое решение депутаты гордумы приняли в среду.

— Увеличены основные характеристики бюджета, в том числе на реконструкцию Ленинградского проспекта от улицы Первомайской до Смольного Буяна на 2018 год на 7 миллионов рублей, на 2019 — на 97 миллионов 941 тысячу рублей, — пояснила директор департамента финансов администрации Архангельска Мария Новоселова. Планируется выделить средства и на строительство детского сада на 280 мест в Майской Горке в размере 2,6 миллиона рублей в этом году, и в 2019 — на 3,6 миллиона рублей. Согласно поправкам в городской бюджет, будет увеличен фонд оплаты труда муниципальным служащим. Это связано с увеличением МРОТ с 1 января до 9 489 рублей и с 1 мая — до 11 163 рублей. Кроме того, планируется в связи с указом президента увеличить среднюю заработную плату педагогических работников муниципальных учреждений допобразования до 35 561 рубля.