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Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы
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Раскрыта стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость ежемесячной аренды самой дорогой столичной квартиры в марте 2018 года составила 800 тысяч рублей. В такую сумму оценен найм квартиры площадью 210 квадратных метров в Погорельском переулке. Об этом сообщается в исследовании «Инком-Недвижимость», которое есть в распоряжении «Дома».
На втором месте по ставке аренды — 203-метровая квартира в Большом Тишинском переулке, которая сдается за полмиллиона рублей в месяц. На третьем — квартира на улице Удальцова площадью 180 квадратных метров. Объект предлагается в аренду за 450 тысяч рублей в месяц. Высокую ставку эксперты «Инком-Недвижимость» объясняют дизайнерским ремонтом, наличием панорамного остекления от пола до потолка, а также техническим оснащением квартиры. В частности, ее входная дверь оборудована встроенными цветными мониторами, доступ в квартиру контролируется камерами наблюдения трех уровней.
В топ-5 самых дорогих арендных квартир Москвы вошли также лоты в клубном доме «Стольник» в Малом Левшинском переулке и в жилом крыле гостиницы «Украина». Объекты сдаются за 430 и 400 тысяч рублей в месяц соответственно.
Согласно ранее опубликованным данным, самая дешевая квартира в Москве сдается в аренду за 20 тысяч рублей в месяц. Это «однушка» без отделки и мебели в районе Северное Бутово.
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