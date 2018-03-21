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Правовые пробелы при регистрации недвижимости «Роскосмоса» устранят
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Правовые пробелы при регистрации недвижимости «Роскосмоса» устранят 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект, уточняющий регистрацию космических объектов «Роскосмосом». Автором инициативы выступило правительство.
«В данном законопроекте упорядочивается учёт недвижимости, которая связана с космическими объектами. Законопроект прошёл все правово-лингвистические экспертизы», — сообщил председатель Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Документ был разработан для восполнения правовых пробелов, связанных с постановкой на кадастровый учёт объектов космической инфраструктуры.
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