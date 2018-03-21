Около 80 объектов со специальной арендной ставкой для малого бизнеса выставили на аукционы в Москве 

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента конкурентной политики.
«79 нежилых объектов по специальной цене только для малого бизнеса выставили на аукционы через единую торговую площадку Москвы. Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Участники торгов будут бороться за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договоры аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.
Он отметил, что объекты находятся в ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ВАО, ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, ЗелАО.
«В среднем на аукцион по аренде объектов для СМП заявки подают по восемь участников, в минувшем году эта цифра составляла семь претендентов на лот. Итоговая стоимость объектов в среднем увеличивается на 180%, некоторые лоты уходят по стартовой стоимости», — сказал Г. Дегтев.
Ближайшие аукционы пройдут 5 апреля 2018 г.