Около 80 объектов со специальной арендной ставкой для малого бизнеса выставили на аукционы в Москве

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента конкурентной политики.

«79 нежилых объектов по специальной цене только для малого бизнеса выставили на аукционы через единую торговую площадку Москвы . Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Участники торгов будут бороться за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договоры аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева

Он отметил, что объекты находятся в ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ВАО, ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, ЗелАО.

«В среднем на аукцион по аренде объектов для СМП заявки подают по восемь участников, в минувшем году эта цифра составляла семь претендентов на лот. Итоговая стоимость объектов в среднем увеличивается на 180%, некоторые лоты уходят по стартовой стоимости», — сказал Г. Дегтев.

Ближайшие аукционы пройдут 5 апреля 2018 г.