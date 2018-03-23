Предприниматели могут взять кредит для покупки городского имущества на торгах в Москве

Покупатели на торгах по приватизации государственного и муниципального имущества теперь смогут воспользоваться кредитными или заемными средствами при оплате приобретаемого имущества, соответствующая возможность отражена в аукционной документации, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы

«Департамент городского имущества Москвы совместно с департаментом Москвы по конкурентной политике с начала февраля 2018 года запустил в составе аукционной документации проекты договоров купли-продажи, предусматривающие возможность использования при оплате приобретаемого имущества кредитных или заемных средств. В разработке документов также приняли участие Ассоциация российских банков и представители крупнейших системообразующих банков», — отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман , принятое нововведение даст возможность большему числу предпринимателей принять участие в торгах по продаже, расширив их инвестиционные возможности.

«На данный момент с новыми проектами договоров на торги выставлено порядка 100 объектов недвижимости, всего в этом году планируется выставить более 700 помещений», добавил он.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, кредитование предпринимателей при приобретении площадей для ведения бизнеса по сути является запросом рынка.

«У предпринимателей не всегда есть достаточные возможности для расширения площадей, но при этом есть желание и потенциал к развитию. В прошлом году через электронные аукционы приобрели и арендовали площади около 500 предпринимателей, кредитование может значительно увеличить количество приобретателей городской недвижимости», — сказал он.

С новыми проектами договоров купли-продажи, а также другой информацией об условиях продажи и участия в торгах городского имущества можно ознакомиться на Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.ru в разделе «Торги».