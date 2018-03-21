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«Справедливая Россия» подготовила законопроект о дополнительных мерах защиты обманутых дольщиков
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«Справедливая Россия» подготовила законопроект о дополнительных мерах защиты обманутых дольщиков 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фракция «Справедливая Россия» планирует сегодня внести в нижнюю палату парламента законопроект о дополнительных мерах защиты обманутых дольщиков. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
«Сегодня будет внесен законопроект, который устанавливает две важные нормы. Первое, в случае, если в фонде защиты прав граждан долевого строительства не хватает денег на выплату всем обманутым дольщикам, государство должно по нашему мнению докапитализировать этот фонд, направить деньги в этот фонд для того, чтобы граждане получили полноценное жилье», — сказал М. Емельянов.
Он добавил, что в подготовленном законопроекте есть вторая норма, которой депутаты «Справедливой России» планируют защитить участников долевого строительства.
«Вторая норма, которая касается защиты прав обманутых дольщиков, состоит в следующем: мы считаем, что деятельность фонда защиты прав граждан участников долевого строительства должна распространяться не только на те договоры, которые были заключены после принятия соответствующего закона. То есть те граждане, которые пострадали от мошенников до принятия соответствующего закона, тоже должны иметь право получать соответствующую компенсацию. Это будет справедливо. Этот законопроект мы вносим сегодня», — пояснил М. Емельянов.
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