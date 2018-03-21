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В Екатеринбурге продается недвижимость на проспекте Космонавтов
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В Екатеринбурге продается недвижимость на проспекте Космонавтов 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 52 А.
Общая характеристика объекта:
Коммерческая недвижимость торгово‐офисного назначения. Тип здания — общежитие (год постройки — 1962). Отдельный вход отсутствует. Электричество, водоснабжение, отопление, канализация.
Общая характеристика помещений предлагаемых к продаже:
Нежилые помещения (в строении литер Б): 1 этажа №32-34, 34А, 34Б, 34В общей площадью 55,1 кв.м. Стоимость помещений — 1 485 000 рублей.
Условия передачи помещений:
Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений; по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922-120 -87-90 или через сайт www.rdmugiso.ru.
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