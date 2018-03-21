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Программу расселения аварийного жилья в Ингушетии продлили до конца года
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Программу расселения аварийного жилья в Ингушетии продлили до конца года 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
НАЛЬЧИК, 21 мар — РИА Новости. Почти 800 жителей Ингушетии до конца текущего года будут переселены в новые квартиры из аварийного жилищного фонда, на эти цели регион намерен потратить более 220 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы республики.
"Ингушетия продлевает срок реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до конца 2018 года. Всего планируется построить 11 домов на 182 квартиры и переселить 793 человека", — приводит пресс-служба слова главы региона Юнус-Бека Евкурова.
Отмечается, что речь идет о программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетия в 2016-2017 годах», общая стоимость которой составляет более 228 миллионов рублей. Из них 56,2% будут профинансированы из республиканского бюджета и 43,8% — из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Программа осуществляется на территории шести муниципальных образований республики.
По словам Евкурова, по данной программе будут переселены жильцы домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
В январе Евкуров говорил, что власти планируют переселить 182 семьи (783 человека) к маю.
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