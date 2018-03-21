«Предложат три раза»: дольщикам «Дубравы» жилье подберет девелоперская группа «Древо»

Областные власти нашли инвестора, который будет решать проблемы обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава». Им стала девелоперская группа «Древо».

Об этом стало известно во время встречи врио главы региона Дмитрий Азарова с обманутыми соинвесторами строительства.

— Этот объект — один из самых сложных в регионе. Простых решений нет, скажу сразу. Министерство строительства подготовило предложения. Любая схема выхода из сложившейся ситуации возможна только при полном согласии всех участников процесса, в первую очередь дольщиков, — сообщил глава области.

«Древо» готово в виде компенсации предоставить дольщикам квартиры. Для определения площади жилья единственным критерием будет служить подтвержденная сумма, оплаченная дольщиком, с учетом сегодняшней рыночной стоимости квадратного метра.

— Компенсационное жилье мы будем предоставлять в Волжском районе с использованием принципа «трех предложений», чтобы не зайти в тупик, когда предоставляемое жилье отвергается дольщиком раз за разом. Вместе с тем для поиска оптимальных решений мы готовы каждый случай рассматривать индивидуально, — рассказал генеральный директор компании «Древо» Евгений Чудаев.

Он добавил, что в первом полугодии 2019 жильем обеспечат первоочередников. Окончательно проблемы дольщиков «Дубравы» «Древо» планирует решить в 2022 году.