Ещё
«Предложат три раза»: дольщикам «Дубравы» жилье подберет девелоперская группа «Древо»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Предложат три раза»: дольщикам «Дубравы» жилье подберет девелоперская группа «Древо» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Областные власти нашли инвестора, который будет решать проблемы обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава». Им стала девелоперская группа «Древо».
Об этом стало известно во время встречи врио главы региона Дмитрий Азарова с обманутыми соинвесторами строительства.
— Этот объект — один из самых сложных в регионе. Простых решений нет, скажу сразу. Министерство строительства подготовило предложения. Любая схема выхода из сложившейся ситуации возможна только при полном согласии всех участников процесса, в первую очередь дольщиков, — сообщил глава области.
«Древо» готово в виде компенсации предоставить дольщикам квартиры. Для определения площади жилья единственным критерием будет служить подтвержденная сумма, оплаченная дольщиком, с учетом сегодняшней рыночной стоимости квадратного метра.
— Компенсационное жилье мы будем предоставлять в Волжском районе с использованием принципа «трех предложений», чтобы не зайти в тупик, когда предоставляемое жилье отвергается дольщиком раз за разом. Вместе с тем для поиска оптимальных решений мы готовы каждый случай рассматривать индивидуально, — рассказал генеральный директор компании «Древо» Евгений Чудаев.
Он добавил, что в первом полугодии 2019 жильем обеспечат первоочередников. Окончательно проблемы дольщиков «Дубравы» «Древо» планирует решить в 2022 году.
Строительство коттеджей между поселками Петра Дубрава и Стройкерамика под Самарой началось в 2006 году. В заявленные рекордно короткие сроки компания «Самарагорстрой», дочернее предприятие холдинга «Волга-Групп», планировало возвести здесь более 1200 загородных домов европейского уровня на площади 120 га. К слову, эта фирма являлась застройщиком еще двух жилых комплексов — «Альбатрос» и «Монблан» в Самаре. Однако к 2009 году строительство «Дубравы» заморозилось, и из 1200 планируемых коттеджей было построено лишь около 50. В том же году в отношении ООО «Самарагорстрой» было начато дело о банкротстве. В 2010 году в отношении руководства «Самарагорстроя» возбудили уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Дубравы», а администрация Волжского района, на территории которого находится коттеджный поселок, расторгла договор аренды с компанией. В июне 2012 года фирма перешла в стадию конкурсного производства. При этом банкротящееся предприятие попыталось вернуть себе земельный участок, ссылаясь на то, что компания вложила в строительство коммуникаций на этой территории 42 миллиона рублей, однако земля осталась у муниципалитета, который в течение нескольких лет безуспешно пытался найти новых арендаторов.
63.ru: последние новости
Строительство арендного жилья в Самаре сочли невыгодным В условиях прямого назначения: на «Самара Арене» протестируют работу бомбоубежища Крым — наш: в Самаре отметили четырехлетие воссоединение полуострова с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию283
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Как Путин поступит с Собчак после выборов561
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье49
Назван главный итог звонка Трампа Путину246
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение