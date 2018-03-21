Ещё
Где выгодно купить квартиру в России?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где выгодно купить квартиру в России? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как сообщают аналитики, что бы купить недвижимость в одном из крупнейших городов России в среднем человеку нужно копить 2-3 года. Список регионов состоит из сорока городов из нах 11 где численность населения достигает миллиона.
Так в статистику брали семью без детей из двух взрослых, так же людям придется не есть, ведь откладывать нужно всю зарплату. Зарплаты считались средние, которые имеют жители крупных городов. Квартиры взяли не более 49 кв. м. в новостройках.
Данный список по статистике начался с города Челябинск, что бы стать жителем этого города придется отказывать себе во всем где-то2,1 года. Красноярск занял вторую позицию, на месяц больше придется копить деньги для жилья здесь. Тройку лидеров закрывает Омс, 2,3 года вам придется не доедать что бы переехать сюда. Если вы хотите перебраться в столицу то готовьтесь затянуть пояса аж на 4,4 года.
Карельские вести: последние новости
Федор Добронравов в больнице. Разрешат ездить со скоростью 110 км\ч? Сожительство — это не брак!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию283
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Как Путин поступит с Собчак после выборов561
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье49
Назван главный итог звонка Трампа Путину246
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение