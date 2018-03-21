Где выгодно купить квартиру в России?

Как сообщают аналитики, что бы купить недвижимость в одном из крупнейших городов России в среднем человеку нужно копить 2-3 года. Список регионов состоит из сорока городов из нах 11 где численность населения достигает миллиона.

Так в статистику брали семью без детей из двух взрослых, так же людям придется не есть, ведь откладывать нужно всю зарплату. Зарплаты считались средние, которые имеют жители крупных городов. Квартиры взяли не более 49 кв. м. в новостройках.