Где выгодно купить квартиру в России? 

Как сообщают аналитики, что бы купить недвижимость в одном из крупнейших городов России в среднем человеку нужно копить 2-3 года. Список регионов состоит из сорока городов из нах 11 где численность населения достигает миллиона.
Так в статистику брали семью без детей из двух взрослых, так же людям придется не есть, ведь откладывать нужно всю зарплату. Зарплаты считались средние, которые имеют жители крупных городов. Квартиры взяли не более 49 кв. м. в новостройках.
Данный список по статистике начался с города Челябинск, что бы стать жителем этого города придется отказывать себе во всем где-то2,1 года. Красноярск занял вторую позицию, на месяц больше придется копить деньги для жилья здесь. Тройку лидеров закрывает Омс, 2,3 года вам придется не доедать что бы переехать сюда. Если вы хотите перебраться в столицу то готовьтесь затянуть пояса аж на 4,4 года.