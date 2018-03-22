В России возросли объемы строительства жилья 

В России начали возводить больше жилья. В январе-феврале 2018 года объем строительства вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, гласит отчет Росстата.
Как выбрать жилье?
Ответы психолога на квартирный вопрос } Больше всего новых квартир появляется в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. С начала года застройщики сдали 10,2 млн кв.м. жилой недвижимости — 206,4 тысяч квартир.
Для сравнения — в 2017 году в стране ввели в эксплуатацию всего 78,6 млн квадратных метров жилья — на 2,1 млн меньше, чем в 2016-м.
Ранее сообщалось, что в Москве в текущем году планируется построить 5 миллионов «квадратов» жилья в рамках программы реновации. В городе появятся «умные» микрорайоны с комфортной средой, системой безопасности и парковками. Первые жители сносимых пятиэтажек уже получили ключи от новых квартир.
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