Количество жилья, сданного «индивидуалами», удвоилось

За год количество жилья, сданного индивидуальными застройщиками, практически удвоилось, при этом в прошлом ноябре произошло уникальное событие: частный сектор впервые за три года обогнал строительные компании. Эксперты связывают резкий рост личного строительства с мерами по регулированию рынка земли: ужесточение налоговой политики подтолкнуло владельцев простаивающих участков пустить их в продажу, пишут "Известия"

Весь прошлый год граждане ударно строили жилье. За год объем введенных в строй частных домов почти удвоился: с 14,5 млн кв. м в 2016 году до 32,7 млн кв. м в 2017-м, свидетельствуют данные Росстата . А в ноябре прошлого года частникам даже удалось обогнать девелоперов: они сдали 3,7 млн кв. м индивидуального жилья против 3,3 млн кв. м многоквартирных домов. Этот процесс проходил на фоне снижения темпов ввода массового жилья. Так, если в 2016 году было сдано 47,6 млн кв. м многоквартирных домов, то в 2017-м — только 45,4 млн кв. м.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил «Известиям», что общий объем ввода жилья, по оперативным данным, в 2017 году составил 78,6 млн кв. м, что на 2 млн кв. м меньше, чем годом ранее. Окончательные цифры в Минстрое представят в конце марта.

"Это связано в первую очередь со снижением ввода элитного жилья, — пояснил Михаил Мень. — Аналитики давали цифру падения 4–5%, поэтому прошедший год для отрасли можно назвать достаточно успешным".

Он подчеркнул, что объемы стандартного жилья находятся в постоянной фазе роста. Так, в 2017 году было введено 44,9 млн кв. м стандартного жилья, что на 5 млн кв. м больше, чем годом ранее.

Госдуме согласны с позицией Минстроя относительно оценки темпов жилищного строительства.

Тенденция роста ввода индивидуального жилья продолжилась и в этом году. Так, по данным Росстата за январь, граждане завершили строительство 2,3 млн кв. м жилья против 1,3 млн кв. м годом ранее. Благодаря этому общий объем жилья, введенного в эксплуатацию в январе, вырос на 0,7 млн кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на спад в строительстве многоквартирных домов с 2,9 млн кв. м до 2,6 млн кв. м.