Дом.РФ планирует реализовать три бывших участка Минобороны в Москве площадью порядка 10 га до конца года

«На 2018 г. намечены торги по 21 земельному участку, которые ранее находились в ведении Минобороны. Общая площадь таких земельных чуть менее — 89,3 га. Из них три земельных участка с общей площадью 10,3 га расположены в административных границах Москвы в пределах МКАД, а 18 земельных участков с общей площадью 79 га в регионах Российской Федерации и иных городах федерального значения: Санкт-Петербурге Краснодарском крае , Калининградской, Кемеровской, Челябинской, Омской, Калужской, Владимирской областях и Республике Карелия », — сказали в пресс-службе.

Как отметили в Дом.РФ, в настоящее время на торги выставлен крупный имущественный комплекс площадью 8,5 га в Восточном административном округе Москвы во 2-м Иртышском проезде для целей общественно-делового или иного строительства.

В рамках закона 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» Дом.РФ обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.