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Дом.РФ планирует реализовать три бывших участка Минобороны в Москве площадью порядка 10 га до конца года
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Дом.РФ планирует реализовать три бывших участка Минобороны в Москве площадью порядка 10 га до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
АО «Дом.РФ» планирует реализовать три находившихся ранее в ведении Минобороны участка площадью порядка 10 га в Москве в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Дом. РФ.
«На 2018 г. намечены торги по 21 земельному участку, которые ранее находились в ведении Минобороны. Общая площадь таких земельных чуть менее — 89,3 га. Из них три земельных участка с общей площадью 10,3 га расположены в административных границах Москвы в пределах МКАД, а 18 земельных участков с общей площадью 79 га в регионах Российской Федерации и иных городах федерального значения: Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Кемеровской, Челябинской, Омской, Калужской, Владимирской областях и Республике Карелия», — сказали в пресс-службе.
Как отметили в Дом.РФ, в настоящее время на торги выставлен крупный имущественный комплекс площадью 8,5 га в Восточном административном округе Москвы во 2-м Иртышском проезде для целей общественно-делового или иного строительства.
В рамках закона 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» Дом.РФ обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.
2 марта 2018 г. единственный акционер компании — Российская Федерация в лице Росимущества принял решение о смене фирменного наименования АО «АИЖК» на АО «Дом.РФ».
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