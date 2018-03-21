Прокуратура привлекла к ответственности застройщика дома на Сумской

Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении фирмы-застройщика малоэтажного жилого дома.

По версии следствия, предприятие организовали рекламную кампанию, в которой приглашали к участию в долевом строительстве дома по ул. Сумской, 75 областного центра. В итоге были заключены четыре договора участия в долевом строительстве на общую сумму в 4 млн рублей. Деньги перечислили директору фирмы.

Застройщик, тем не менее, затянул строительство и принятие дома в эксплуатацию. Деньги, в свою очередь, похитил.

Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере долевого строительства Ход расследования находится на контроле у прокуратуры Оренбурга.