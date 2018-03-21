Квадраты на бумаге. Почему инвалиды в Татарстане не могут получить жилье?

Как решить жилищные проблемы татарстанских инвалидов, будут обсуждать депутаты Госсовета РТ на ближайшей сессии 22 марта. На получение субсидий на улучшение жилищных условий рассчитывают сотни инвалидов, но до сих пор нет порядка их предоставления.

Сначала защитники

Проблем несколько, потому что деньги для разных категорий инвалидов предусмотрены из разных источников. Вставшие на учёт инвалиды до 1 января 2005 года медленно, но получают субсидии из бюджета РФ . За 12 лет эта очередь в Татарстане сократилась вдвое: 2385 инвалидам выплатили 1,3 млрд руб. Но если в 2017 году субсидии получили 129 человек, то в 2018-м их дадут только 56 инвалидам. По данным зам­министра труда и соцзащиты РТ Натальи Бутаевой, из-за того, что с 2018 года на уровне РФ выделена отдельная группа «ветераны боевых действий», и эта очередь будет закрываться быстрее. Между тем в целом денег больше не стало.

Те, кто встал на учёт после 1 января 2005 года, должны обеспечиваться жильём по договорам социального найма. Но такой очереди в РТ нет. Муниципалитеты, которые ставят на учёт нуждающихся, списков в минтруд РТ не подавали. Подготовленный минстроем РТ порядок учёта нуждающихся в жилье по соцнайму четыре года лежит под сукном в кабмине РТ. Причина задержки — позиция Прокуратуры РТ, заявившей, что принятие этого документа вызовет увеличение очереди. Мол, тогда не только страдающие тяжёлыми формами заболеваний, но и работающие инвалиды с невысоким доходом — все получат право быть принятыми на учёт.

Между тем страдающие тяжёлыми формами хронических заболеваний должны обеспечиваться субсидиями вне очереди. Однако им приходится добиваться денег через суд. В 2016 году так выбили субсидии семь татарстанцев (7,1 млн руб.), в 2017 году — три семьи с детьми-инвалидами, страдающими тяжёлыми формами хронических заболеваний (3,2 млн руб.).

Большие проблемы в республике и с самим жильём по соцнайму. Строить его должны муниципалитеты, но у многих денег нет. Фонд пополняют в основном за счёт высвобождения жилья. «Можно заключать договор между муниципалитетом и одиноким пожилым человеком, не способным платить за своё жильё, — предлагает выход депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева . — Чтобы бюджет района оплачивал, но взамен получал квартиру. Если расприватизация есть, почему она так плохо развита?».

Получить и доплатить?

Начальник отдела жилищной политики Советского района Казани Вера Никулина предлагает не делить инвалидов по материальной обеспеченности: «У нас в районе только четверо из стоящих на учёте 64 инвалидов с тяжёлыми формами заболеваний являются малоимущими. То есть только они должны обеспечиваться за счёт муниципального фонда. Определение доходов разделит имеющих одинаковые заболевания: кто-то попадёт на субсидию, кто-то нет. Это совершенно несправедливо. Инвалид должен обязательно обеспечиваться субсидией. Другое дело, что её, наверное, не хватит на приобретение жилья. Люди должны будут что-то из своих средств доплатить, чтобы приобрести отдельную квартиру».

«Надо дать жильё бесплатно и быстро — так считает каждое ведомство в рамках своей компетенции. Но непонятно, кто будет за это платить, — рассуждает депутат Госсовета РТ Марат Галеев . — Сейчас распределяются субсидии из бюджета РФ, в бюджете республики денег на это вообще нет. Ограниченность ресурсов — главное препятствие. Надо знать цену вопроса».

Чтобы узнать её, каждому депутату уже поручили изучить ситуацию в своём округе. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Гузель Удачина предлагает поставить перед федеральным центром вопрос об увеличении финансирования. Ведь денег на жильё для инвалидов в республике, как дали понять депутаты, нет.