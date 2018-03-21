В Краснослободске дольщики три года не могут попасть в квартиры «Изумрудного города»

Около тридцати волгоградцев уже три года ждут обещанного новоселья в трехэтажных домах жилого комплекса в Краснослободске. Терпение дольщиков достигло своего предела.

Застройщик также обещал благоустройство территории

— Мы ждали декабря 2015 года, чтобы заехать в новые квартиры, — рассказывает многодетная мать Лиана Барай. — А сейчас на дворе 2018 год. Нас соблазняли сюда ценой в 20 тысяч рублей за квадратный метр и местом. На машине до центра города пять минут езды. Но в результате выгодная покупка собственного жилья обернулась для нас сплошной нервотрепкой.

На сегодняшний день в комплексе сумели сдать две очереди домов. Но застройщик, минуя завершение третьей очереди, которую ждут дольщики, запустил четвертую и пятую. А третью, видимо, забыл.

— Нам непонятно, по каким причинам через нас решили перепрыгнуть. Видите, сейчас строят новые дома, а нас бросили, — возмущены вложившие свои деньги волгоградцы. — Причем дольщиков четвертой и пятой очереди они убеждают, чтобы на нас они глаза закрыли. Мол, у нас проблемы с вложениями. И обещают, что им-то они точно сдадут в срок.

По мнению жильцов, причиной затянувшейся стройки стал конфликт двух застройщиков.

— Когда-то был один масштабный жилой комплекс «Заречный». Теперь территорию поделили на две части. До сих пор они между собой выясняют отношения. То одни требуют десять миллионов, то наоборот. А в итоге страдаем мы.

Привезённый кран так и не поставили

По словам будущих владельцев квартир, первый раз застройщик сообщил, что сдача домов задерживается на полгода.

— Мы лояльно отнеслись к задержке на шесть месяцев, — говорит дольщик Дмитрий Сливин. — Какое-то время пожили на даче. Потом нам уже другие временные рамки обозначили. Многие из нас вынуждены жить на съёмных квартирах, платить за них и за ипотеку, а время идёт.

Один из будущих владельцев квартиры недавно умер, так и не дождавшись новоселья. Другой мужчина, по словам дольщиков, неоднократно пикетировал стройку и демонстративно жил в шалаше. В итоге он потерял семью и остался должником перед банком. По версии дольщиков, у застройщика ООО «Строительные системы» было допущено нецелевое расходование средств. Впоследствии с фирмой, уставной капитал которой составляет 10000 рублей, никто не желает заключать договор по строительству.

— Моё личное мнение, они до сих пор не закончили стройку, так как не могут найти подрядчика, — негодует Лиана Барай. — В Волгоградской области уже наслышаны, что эта компания, видимо, не платит денег, а других доверчивых пока не нашлось. Может быть, найдут таджиков, которые клюнут на эту удочку.

Со слов дольщиков, строительная компания также убрала одну из опций в условиях договора — остекление балконов.

Лиана переживала, что директор вообще не приедет

— У тех, кто заключал договор покупки квартиры в марте, в договоре было прописано остекление балкона, а кто в мае и позже — у них остекление уже не предусмотрено. А рекламировать остекление в новых очередях комплекса продолжают до сих пор.

На руках у дольщиков есть судебные решения, которые обязывают застройщика выплатить штраф за задержку. У некоторых компенсация достигает 500 тысяч рублей. Несмотря на то, что решение суда по сей день не исполняется, дольщики готовы получить компенсацию натурой: электропроводкой или внутренней отделкой квартир.

Постояв 40 минут на холоде в ожидании директора фирмы, дольщики зашли погреться в отдел продаж

Директор ООО «Строительные системы» заставил дольщиков немного понервничать, пообещав приехать на встречу с 11 до 12 часов. На телефон секретаря компании стали поступать тревожные звонки. Владелец фирмы все же приехал за 15 минут до конца обещанного срока.

Директор фирмы публично пообещал, что к концу мая можно будет заселяться

— График сдачи объектов у нас готов, к концу мая мы завершим строительство третьей очереди — пытается убедить дольщиков владелец фирмы Артём Бирюков. — Материалы уже закуплены, ждём благоприятной погоды. Все документы на проведение газа, воды и электричества готовы. Сейчас в домах № 7 и № 11 на улице Чулкова не завершена кровля, из-за чего невозможно провести другие работы. Дом № 16 практически готов, но придётся дождаться сухой погоды, когда будет можно покрыть крышу. Ситуацию с остеклением поясню: мы убрали этот пункт в целях экономии времени при строительстве.

Директор фирмы согласился добавиться в группу мессенджера к дольщикам и держать ситуацию на контроле

Вопрос о возмещении ущерба в досудебном порядке застройщик пообещал обсудить индивидуально с каждым желающим начиная с 11 мая. Дольщики сделали вид, что поверили, и пообещали вновь подождать.