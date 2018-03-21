Уральских дачников призвали регистрировать бани и сараи

Постановление о кадастровом учёте объектов недвижимого имущества 03050401/29325 было подписано ещё прошлой весной, но как-то прошло незамеченным. В этом году многие впервые узнали о том, что бани и теплицы, которые ещё недавно в документах не учитывались, теперь тоже придётся замерить и посчитать.

В преддверии нового сезона уральские дачники активно обсуждают эту тему в соцсетях: неужели теперь нужно ставить на учёт каждый сарай? А туалет? А баню?

— Правда ли, что теперь регистрации и учёту подлежат все дачные постройки на фундаменте, включая капитальные теплицы, сараи, бани и прочее?

— Государственному кадастровому учету подлежат объекты недвижимого имущества, права на такие объекты возникают с момента государственной регистрации. Если объект прочно связан с землей и его перемещение невозможно без разрушения, такой объект является недвижимостью.

— Каким образом нужно это оформлять?

— Основание для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости, для строительства которых не требуется разрешение на строительство (бани, хозяйственные постройки и прочее) является технический план таких объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости.

Технический план подготавливается кадастровым инженером на основании Декларации, составленной и заверенной правообладателем земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости.

С заявлением о государственном кадастровом учете государственной регистрации права собственности можно обратиться в любой пункт приема документов ГБУ СО «МФЦ».

За государственную регистрацию прав физического лица уплачивается государственная пошлина в размере 2000 рублей, юридического лица — 22000 рублей (п.22 ч.1 ст. 333.33 НК РФ ).

За государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества — 350 рублей (п.24 ч.1 ст. 333.33 НК РФ).

— Будут ли теперь эти объекты облагаться налогом на имущество?

Имущественным налогом облагаются хозяйственные строения, являющиеся объектами недвижимости.

В отношении хозяйственных строений и сооружений, площадь которых не превышает 50 кв.м, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, предусмотрены особенности налогообложения, заключающиеся в установлении пониженных налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц и предоставлении налоговых льгот (глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации).

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