У мэрии нет денег на расселение омичей из аварийного жилья

В городском бюджете нет деньг на покупку новых квартир. В 2018 году омичей не будут расселять из аварийного жилья в новостройки. Об этом заявила начальник отдела переселения граждан из аварийного жилищного фонда департамента жилищной политики мэрии Евгения Скворцова.

В 2018 году омичи, которые проживают в аварийном жилье, смогут получить муниципальные квартиры.

«Только за счёт инвентаризации нашего муниципального фонда можем закрыть судебные решения. К нам поступают требования от приставов об оплате исполнительского сбора, но в судебном порядке мы приводим доводы, подтверждающие невозможность исполнения судебного решения. Предсказать количество помещений в результате инвентаризации мы пока не можем», -заявила Евгения Скворцова в эфире Первого городского телеканала.