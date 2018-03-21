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Минстрой рассчитывает на принятие законопроекта о прямой оплате услуг ЖКХ 23 марта
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Минстрой рассчитывает на принятие законопроекта о прямой оплате услуг ЖКХ 23 марта 

ТАСС 21 марта 2018
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Окончательное принятие Госдумой законопроекта о прямых договорах между жильцами многоквартирных домов и ресурсоснабжающими организациями может состояться 23 марта. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
"В пятницу будет третье чтение. Надеемся, что Совет Федерации быстро рассмотрит этот вопрос, и он ляжет на стол президенту и обретет форму закона", — сказал он на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.
Госдума в среду приняла во втором, основном, чтении законопроект, которым предлагается дать возможность потребителям коммунальных услуг заключать договор напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Законопроект о возможности жильцов платить за коммунальные ресурсы напрямую, минуя управляющие компании, был принят в первом чтении в декабре 2017 года. В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2017 глава государства высказал мнение, что необходимо «отрезать» управляющие компании от «денежного потока», так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями. При этом президент отметил, что соответствующий законопроект необходимо принять в ближайшее время.
В настоящее время управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. К коммунальным ресурсам относятся, в частности, электрическая энергия, горячая и холодная вода, и тепло.
Законопроект с учетом принятых во втором чтении поправок предусматривает, что собственники жилья в многоквартирном доме имеют право на общем собрании жильцов принять решение по переходу на прямые договорные отношения. Также ресурсоснабжающие организации получат право в одностороннем порядке перейти на прямые договорные отношения с потребителем, если у управляющих организаций есть задолженность более двух среднемесячных объемов. Вместе с тем, жильцы не обязаны заключать индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных ресурсов, если их устраивает работа управляющей компании (УК) или расчетного центра, ранее сообщал Мень в интервью ТАСС.
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