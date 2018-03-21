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Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых договорах в ЖКХ
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых договорах в ЖКХ 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Госдума приняла во втором чтении законопроект о переходе собственников жилья на прямую оплату жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень говорил RNS, что одобрению этого законопроекта в первом чтении «предшествовала очень большая дискуссия». «Как нам кажется, были найдены все возможные компромиссы, которые озвучивались, в том числе, нашими коллегами из субъектов РФ, в первую очередь, города Москвы», — отмечал министр.
Введение прямых договоров предполагает оплату услуг ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, исключается посредник в лице управляющей организации в многоквартирном доме.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэнерго и Минэкономразвития обеспечить принятие соответствующего документа до 1 февраля 2018 года.
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