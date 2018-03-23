Госдума одобрила закон о прямых расчетах в ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что на данный момент управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО.

Авторы законопроекта отмечают, что посредник не получает какого-либо вознаграждения за такую деятельность, вместе с тем управляющие организации должны изыскивать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих им долгов.