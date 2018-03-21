Более 16 млн человек проголосовало за проекты благоустройства в день выборов президента РФ

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Минстрой России подвел предварительные итоги голосования за проекты благоустройства общественных пространств, которое проходило в регионах в день президентских выборов 18 марта. Об этом министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

"По оперативным данным регионов, в голосовании по выбору площадок, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2018 году, приняло участие около 16 млн граждан, это соответствует 28% избирателей в этих регионах", — отметил Мень.

Голосование за проекты благоустройства прошло в 69 регионах, уточнил министр.

Городские проекты на голосование вынесли 754 муниципалитета, граждане оценили 13,5 тыс. проектов общественных территорий. Лидерами по голосованию министр назвал Ингушетию Дагестан , Ленинградскую и Ярославскую области. До 23 марта аналогичные голосования пройдут еще в 14 регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга , добавил Мень.

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству. По словам главы Минстроя Михаила Меня, итогом первого года реализации проекта стало благоустройство 19,5 тыс. дворов и 2,5 тыс. общественных пространств.

Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые будут благоустроены в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители должны проголосовать как за перечень общественных объектов для благоустройства, так и за дизайн. Голосование коснётся только общественных территорий.