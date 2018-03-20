Элитные квартиры: штучный товар на рынке недвижимости 

Одним из определяющих факторов при выборе жилья является цена квадратного метра. В свою очередь она напрямую зависит от класса жилого комплекса. Представленные на рынке недвижимости квартиры в новостройках Санкт-Петербурга относятся к четырем категориям. Стандартное жилье — наиболее дешевое, но при этом расположенное в удаленных локациях со скудной инфраструктурой. Оно строится по типовым проектам, имеет невысокие потолки, а в домах преобладают малогабаритные студии и «однушки». Комфорт-класс подразумевает большой выбор планировочных решений квартир. Строятся подобные объекты в обжитых спальных районах на окраинах города. Жилые комплексы имеют собственную инфраструктуру и благоустроенные территории. Бизнес-сегмент. Это престижные жилые комплексы, которые находятся в обжитых городских районах недалеко от центра. Здесь представлен широкий ассортимент квартир, в том числе с нестандартными планировками. Наиболее фешенебельные элитные дома представлены в Центральном и прилегающем к нему районах. Их отличает ограниченное число квартир различных планировок, высокий уровень безопасности, наличие полностью закрытых для посторонних благоустроенных территорий. Доля элитной недвижимости небольшая, всего около 6% от общего объема новостроек. Поэтому найти действительно качественное престижное жилье бывает непросто. Хороший выбор премиального жилья предлагает компания «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». В настоящее время застройщик ведет продажи элитных квартир в пяти своих проектах, среди которых есть строящиеся и полностью готовые. Ваша прекрасная квартираЭлитные жилые комплексы компании «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» расположены в Центральном и Петроградском районах, которые традиционно привлекают внимание покупателей. Здесь прекрасно развита социальная и торговая инфраструктура, удобное транспортное сообщение со всеми городскими районами и пригородами, много объектов культурного назначения, парков. В Центральном районе готовую квартиру можно приобрести в ЖК «Смольный парк». Он расположен на берегу Невы по соседству с ансамблем Смольного собора. На закрытой территории новостройки находятся 13 корпусов, число квартир в каждом ограничено. Также готовые квартиры представлены в жилых комплексах «Дом на Дворянской» и Verona в Петроградском районе. Первый находится рядом с Петропавловской крепостью и Соборной мечетью, недалеко от метро «Горьковская». Второй построен на фешенебельном Крестовском острове, возле Фруктового сада. Те, кто готов подождать с новосельем, могут выбрать квартиру в строящихся ЖК «Русский дом» и Neva Hаus. «Русский дом» находится на углу Баскова переулка и улицы Короленко, в Центральном районе. В новостройке представлено всего 395 квартир, среди которых есть варианты с эркерами, террасами и мансардами. Комплекс будет сдан уже в ближайшее время. Строительство ЖК Neva Hаus ведется на Петровском острове, на берегу рек Малая Невка и Ждановка. За счет удачного расположения домов большинство квартир здесь являются видовыми. Окончание строительства двух первых домов намечено на 2021 год. Весь проект будет завершён к 2022 году.