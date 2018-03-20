Готовые квартиры в новостройках Кудрово от застройщика 

Кудрово — локация на границе области и Санкт-Петербурга. От границ города новоселов будет отделять несколько сотен метров. До станции метро дорога от жилого комплекса «Новый Оккервиль» займет не более 15 минут. Близость с городом, прекрасная экологическая обстановка, развитая инфраструктура и транспортная доступность делает готовые квартиры в Кудрово популярными среди покупателей первичной недвижимости. К тому же, построенное жилье не нужно дожидаться, в него можно въехать сразу после оплаты по договору, особенно, если в стоимость включены отделочные работы. Готовые квартиры с отделкойСамостоятельный ремонт в жилой недвижимости — это простор для фантазии и исполнение пожеланий при условии достаточных средств. Отделка отнимает силы и занимает длительное время, особенно, если выполняется своими руками. При проживании в съемной квартире к цене за работы (при найме бригады рабочих) и материалы прибавьте арендную плату. Полная отделка позволяет въезжать сразу после подписания договора на продажу и получения ключей. На сегодняшний день готовые квартиры в жилом комплексе «Новый Оккервиль» продаются с ремонтом «под ключ» и мебелью. Оформление доступно в трех дизайн-проектах. Когда приобретается новая квартира, редко клиенты задумываются об объемах будущих отделочных работ. Жилье без ремонта стоит дешевле, поэтому часто выбирают именно такие варианты. Однако ремонт собственными руками получится в несколько раз дороже. Этому способствуют следующие факторы:частные бригады и дизайнерские бюро возьмут с индивидуального клиента по максимуму, тогда как застройщик берет в штат бригаду, которая выполняет большие объемы работ, за счет чего снижается стоимость каждого «квадрата» отделки;за стройматериалы в супермаркете или на рынке клиент заплатит дороже, чем строительная компания, которая берет оптом напрямую от производителя, прямые поставки избавят от некачественной продукции. В Кудрово в готовых новостройках во второй и третьей очередях строительства масштабного проекта «Новый Оккервиль» реализуются квартиры без отделки, с предчистовой отделкой, «под ключ», с меблировкой. Преимущества новостроек в КудровоКудрово — это экологически благоприятная локация на границе с Санкт-Петербургом. В новых кварталах присутствует необходимая для комфортного проживания инфраструктура. В ЖК «Новый Оккервиль» построены школы и детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, проложены современные коммуникации и инженерные системы. Для транспорта построены внутриквартальные проезды. Автовладельцам предложены места для машин в паркингах. Придомовые территории благоустроены. Спроектированы площадки для игр и спорта в каждом дворе. Для старшего поколения предусмотрены зоны отдыха. На первых этажах домов разместились объекты коммерческой инфраструктуры: работают парикмахерские, кафе, супермаркеты, кабинеты частных врачей, магазины, химчистки, отделения банков и почты. Купить готовые квартиры в «Новом Оккервиле» можно по ипотеке, с полной 100% единовременной оплатой. В счет платы принимаются материнский капитал, субсидии.