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В Орловской области перенесли срок уплаты пени
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В Орловской области перенесли срок уплаты пени 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Срок начисления пени по налогу на имущество физических лиц для жителей региона перенесен на 1 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе налоговой инспекции района.
Орловский областной совет народных депутатов принял законопроект о переносе срока начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество 28 февраля 2018 года.
В пресс-службе уточнили, что у орловских налогоплательщиков появилась возможность уточнить свои налоговые обязательства, кадастровую стоимость объектов недвижимости и уплатить налог на имущество физических лиц без пени и штрафных санкций. Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год — не позднее 1 декабря 2018 года.
Сообщение В Орловской области перенесли срок уплаты пени появились сначала на РИА 57.
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