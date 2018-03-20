В Орловской области перенесли срок уплаты пени

Срок начисления пени по налогу на имущество физических лиц для жителей региона перенесен на 1 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе налоговой инспекции района.

Орловский областной совет народных депутатов принял законопроект о переносе срока начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество 28 февраля 2018 года.

В пресс-службе уточнили, что у орловских налогоплательщиков появилась возможность уточнить свои налоговые обязательства, кадастровую стоимость объектов недвижимости и уплатить налог на имущество физических лиц без пени и штрафных санкций. Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год — не позднее 1 декабря 2018 года.