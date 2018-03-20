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Возможность платить один рубль с «квадрата» могут предоставить арендаторам ветхих исторических зданий в Вологде
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Возможность платить один рубль с «квадрата» могут предоставить арендаторам ветхих исторических зданий в Вологде 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Введение льготных условий арендной платы рассмотрели парламентарии на заседании постоянного комитета по вопросам местного значения и законности Гордумы. Низкая ставка может быть установлена для арендаторов, которые возьмут на себя заботу о сохранении объектов культурного наследия. Аренда стоимостью один рубль с квадратного метра площади может быть установлена при соблюдении ряда условий.
В частности, арендатор должен разработать и согласовать проектную документацию в порядке, установленном действующим законодательством — на это отводится два года. Затем необходимо реализовать проект, выполнив все работы по сохранению объекта в ограниченные сроки. На реставрацию дается семь лет со дня передачи объекта арендатору. Принимать работы будет органы охраны объектов культурного наследия Вологодской области.
Такой порядок предоставления льготных условий депутаты предусмотрели только для объектов культурного наследия, которые находятся в муниципальной собственности и имеют неудовлетворительное состояние. При этом льготная арендная плата будет установлена в пределах действия всего срока договора аренды. Проект изменений в порядок предоставления и отмены льгот по арендной плате внесли депутаты фракции партии «Единая Россия», он был поддержан на профильном комитете. 22 марта этот вопрос рассмотрят на сессии Гордумы.
Добавим, к объектам культурного наследия, состояние которых не признано неудовлетворительным, сохранится общий порядок предоставления и отмены льгот.
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