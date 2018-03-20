Росреестр уточнит границы земельных участков за счет бюджета

Какая от этих работ польза простым людям? Прямая. Невозможно точно назвать количество дач, частных домов, огородов в стране, у которых есть проблемы с границами участков. Явление это повсеместное. На решение проблемы уходят нервы, время и деньги простых людей, а судебные тяжбы по «приграничным» спорам тянутся годами.

Но отсутствие четких границ — это головная боль не только дачников, но и местных властей, которые порой не могут точно определить границы своих городов и поселков. Что далеко ходить, даже в Подмосковье не всегда видно из документов, где проходят границы соседних районов.

А сколько проблем возникло у граждан при получении «писем счастья» из налоговой инспекции . Зачастую там считают налоги на землю исходя из старых или неправильных данных. В итоге сами граждане должны искать и исправлять ошибки, сделанные в прежние годы. А это опять нервы, время и деньги.

Это все наследие прошлых десятилетий. Но так дальше развиваться стало почти невозможно, и государство выделило большие средства, чтобы получить четкие и точные карты и точно знать, что у нас есть и в каких границах.

Кто не в курсе, поясним — так называемые комплексные кадастровые работы позволят в массовом порядке образовывать новые земельные участки и уточнять сведения об уже учтенных участках.

Законодательно возможность проведения таких работ регионы получили в 2015 году. Но это большая и серьезная работа, которая потребовала подготовки, времени и денег. Так что сами работы начались в прошлом году.

Для простых граждан отсутствие точной информации об объектах недвижимости в ЕГРН, в частности информация о границах их участков, — это тяжелые и дорогие земельные споры.

Росреестре уверены — комплексные кадастровые работы снизят количество конфликтов между владельцами смежных участков за счет внесения в ЕГРН точных и согласованных сведений о границах наделов. А еще это позволит свести к минимуму вероятность реестровых ошибок, которые неизбежно выявляются при определении границ соседних участков. И совершенно точно, кадастровые работы сократят расходы граждан на суды по земельным спорам.

Кадастровые работы снизят количество конфликтов между владельцами смежных участков

Государству такие работы важны в первую очередь для правильного формирования налоговой базы и совершенствования земельно-имущественных отношений.

Ну а для региональных властей комплексные кадастровые работы — важный инструмент территориального планирования, наполнения бюджетов и повышения инвестиционной привлекательности своего района, города или поселка.

Сначала комплексные кадастровые работы опробовали на нескольких регионах: Республика Тыва , Астраханская и Белгородская области. В прошлом году с помощью комплексных кадастровых работ в этих пилотных регионах уточнили площади земельных участков в ЕГРН, исправили реестровые ошибки и нашли немало случаев самовольного захвата участков.

Всего за год в этих регионах проверили около 34 тысяч объектов недвижимости. В общем, итоги пилотных проектов были признаны положительными и теперь их распространят на всю страну. В Росреестре планируют, что эти работы продлятся до 2020 года.

Коми, Мордовия, Сейчас Росреестром подписаны соглашения с республиками Башкортостан Саха (Якутия) , Тыва, Забайкальским, Камчатским, Пермским, Хабаровским краями, Амурской, Вологодской, Псковской областями и Севастополем . Территория, на которой они пройдут, — огромна. В этом году на их выполнение запланировано 100 миллионов рублей из федерального бюджета и 69 миллионов рублей — из бюджетов субъектов Федерации. Как разъяснили корреспонденту «РГ» в Росреестре, по подсчетам самого ведомства, в 2018 году комплексные кадастровые работы будут выполнены в отношении примерно 40 тысяч объектов недвижимости.

Досье «РГ»