Бюджет Вологодчины «вырос» на 1,2 миллиона рублей

Дополнительные средства распределят депутаты ЗСО на предстоящей сессии. 1,2 миллиона рублей поступили из федерального бюджета. О первых изменениях бюджета Вологодской области 2018 года говорили сегодня депутаты фракции парламентского большинства. В заседании принял участие председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко

«Согласно поправкам, предложенным Губернатором области, расходы областного бюджета предлагается увеличить на 1,2 миллиарда рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 386 миллионов рублей. Кроме того, предполагается распределить неизрасходованные остатки средств с прошлого года. Это 798 миллионов рублей, в том числе поступившая в конце 2017 года из федерального бюджета дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 404 миллиона рублей. Вологодская область заняла тогда 17 место», — рассказал председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Луценко.

Планы по распределению средств уже есть. Так, 170 миллионов направят на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи, 283 миллиона потратят на лекарственные препараты для отдельных категорий граждан. Еще 138 миллионов выплатят жителям области, у которых родится или будет усыновлен первый ребенок. 200 миллионов направят на ремонт в учреждениях образования и приобретение для них дополнительного оборудования, строительство Косковской школы Кичменгско-Городецкого района.

57 миллионов запланировано на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Вода Вологодчины». Планируется реконструировать централизованные системы водоснабжения и водоотведения в Шекснинском, Грязовецком, Вологодском и Кирилловском районах.