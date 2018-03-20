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В Москве сократилось число доступных новостроек
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В Москве сократилось количество доступных новостроек 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: shutterstock
Причины — в ограниченном количестве новых объектов и высоком спросе на квартиры этого сегмента. По итогам февраля доля комфорт-класса снизилась сразу на 2,3% — до 38% от всего объема предложения.
Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение квартир комфорт-класса, однако к середине года ситуация может измениться.
В начале марта на первичном рынке в старых границах Москвы продается 18 921 лот в 93 проектах (259 корпусов). Большая часть комфорт-класса сосредоточена на юго-востоке — 17,2% в общей структуре предложения.
Средняя площадь квартир указанного сегмента составляет 57,7 квадратного метра, средней бюджет покупки — 4,2 миллиона рублей.
Самый недорогой лот — студия площадью 26,2 квадратного метра в апарт-комплексе Nord на северо-востоке столицы, ее стоимость составляет 2,1 миллиона рублей.
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