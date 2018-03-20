Google купила Chelsea Market на Манхэттене

Google закрыла сделку по покупке Chelsea Market на Манхэттене

Корпорация Google закрыла сделку по покупке за 2,4 миллиарда долларов здания Chelsea Market на Манхэттене Нью-Йорке , говорится в сообщении агентства Dow Jones.

В результате сделки компания получила офисное здание площадью более 110 тысяч квадратных метров с популярным продуктовым рынком на нижнем уровне и право на застройку 2,8 гектара. Ранее компания арендовала несколько этажей в здании, говорится в сообщении.

Как добавляется в нем, владевшая зданием компания Jamestown сохраняет за собой право на использование бренда Chelsea Market за пределами Манхэттена. В планах компании развивать гастрорынки под этой маркой в Европе и США

Jamestown управляет активами в сфере коммерческой недвижимости общей стоимостью 11,8 миллиарда долларов.