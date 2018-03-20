Ещё
Google купила Chelsea Market на Манхэттене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google закрыла сделку по покупке Chelsea Market на Манхэттене 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Корпорация Google закрыла сделку по покупке за 2,4 миллиарда долларов здания Chelsea Market на Манхэттене в Нью-Йорке, говорится в сообщении агентства Dow Jones.
В результате сделки компания получила офисное здание площадью более 110 тысяч квадратных метров с популярным продуктовым рынком на нижнем уровне и право на застройку 2,8 гектара. Ранее компания арендовала несколько этажей в здании, говорится в сообщении.
Как добавляется в нем, владевшая зданием компания Jamestown сохраняет за собой право на использование бренда Chelsea Market за пределами Манхэттена. В планах компании развивать гастрорынки под этой маркой в Европе и США.
Jamestown управляет активами в сфере коммерческой недвижимости общей стоимостью 11,8 миллиарда долларов.
РИА Недвижимость: последние новости
Эксперты подсчитали, сколько надо копить на новостройку в Москве Часть жилья при застройке Левобережного района Москвы отдадут под реновацию В Подмосковье в 2018 г проинвентаризируют 5 млн адресов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля32
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса392
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение