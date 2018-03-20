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В Сысерти РД МУГИСО продает гараж и котельную
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В Сысерти РД МУГИСО продает гараж и котельную 

АиФ Урал 6 часов назад
Фото: АиФ Урал
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» предлагает к продаже объекты, расположенные по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, ГО Сысертский, ул. Энгельса, 153.
Объект №1: котельная общей площадью 112,5 кв.м. Характеристики объекта: значительные повреждения кровли, стен, перекрытий. Электричество подведено, не отапливается. Стоимость — 873 000 рублей.
Объект №2: гараж общей площадью 1020, 1 кв.м. Характеристики объекта: незначительные повреждения кровли, стен. Электричество подведено, отопление отсутствует. Фундамент — бетонный ленточный. Стены и перегородки — кирпичные. Стоимость — 4 370 000 рублей.
Объекты находятся на земельном участке, общей площадью 37 958 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов.
Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений; по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7-922-037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.
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